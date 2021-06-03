Евгения Писцова назвали одним из успешных глав муниципалитетов Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в свердловское Заксобрание в 2021 году

Главе Березовского городского округа Евгению Писцову гарантировали переизбрание на новый срок. Как сообщил URA.RU источник в окружении свердловского губернатора Евгения Куйвашева, от градоначальника лишь требуется обеспечить достойный процент голосования за «Единую Россию» на предстоящих выборах.

«Согласовано переизбрание действующего главы Березовского Евгения Писцова на следующий срок. Перед ним ставят только одну важную задачу — обеспечить хороший процент на выборах за „Единую Россию“ по территориальной группе, которую он возглавляет», — пояснил источник, добавив, что деятельность Писцова в резиденции оценивается позитивно, его считают одним из успешных мэров Свердловской области.

Писцов на вопрос о согласовании своей кандидатуры на переизбрание в качестве главы отметил, что текущий срок его полномочий истекает в 2024 году. В департаменте информполитики региона подчеркнули, что решение о персоналии мэра примут депутаты местной думы. «После завершения срока его полномочий городская дума запустит процедуру выборов главы города. Будет создана конкурсная комиссия, депутаты по итогам ее работы примут решение о кандидатуре мэра», — пояснили в департаменте.