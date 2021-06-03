В ЯНАО сократится число вахтовиков

В округе стремительно сокращается население трудоспособного возраста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Число сотрудников, работающих вахтовым методом, в ЯНАО сократится. Об этом говорится в постановлении на сайте окружного законодательного собрания.

«Перемещение центра добычи приведет к сокращению численности занятых на предприятиях в ТЭК в Надым-Пур-Тазовском регионе (НПТР), а значит и в отраслях обслуживания населения. Может усилиться миграционный отток, возникнет избыток инфраструктуры», — говорится в отчете ведомства. Основная добыча газа и нефти в ЯНАО приходилась на месторождения НПТР, пока количество полезных ископаемых не сократилось. Власти планируют ввести в эксплуатацию новое месторождение в Ямало-Гыданском регионе.

Помимо вахтовиков, в Ноябрьске, Надыме и Муравленко уже сокращается постоянное население. Власти отмечают, что округ стали покидать не только пенсионеры, но и молодое трудоспособное квалифицированное население. Основная причина тому — замещение местных жителей вахтовиками и роботизация. «Есть опасность, что в регионе будут задерживаться пенсионеры и низкоквалифицированные работники, которые не смогут перебраться на „большую землю“», — добавили в ведомстве.

В постановлении также отметили, что привлечение населения за счет финансовых стимулов малоэффективно, так как оплата труда в регионе сейчас сопоставима, а иногда и ниже, чем в крупных городах России. Власти хотят сделать акцент на развитие социальной сферы, инфраструктуры и туристического комплекса, Таким образом они надеются на увеличение рабочих мест, рост сферы услуг, повышение экономики и создание условий для проведения досуга местным населением.