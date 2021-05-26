Благоустройством городов ЯНАО заинтересовалась четверть жителей

За объекты благоустройства в городах проголосовало 80 тысяч из 300 тысяч человек Фото: Анна Майорова © URA.RU

До окончания голосования за объекты благоустройства в городах ЯНАО осталось меньше недели, однако участие в нем приняли всего около 80 тысяч жителей городов округа. О промежуточных итогах сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте.

«За месяц более 80 тысяч ямальцев приняли участие в выборе объектов следующего года. Самые активные — жители Ноябрьска (15 915), Нового Уренгоя (13 474), Салехарда (8 508), Губкинского (5 392), Пуровского (9 979) и Надымского (8 325) районов», — говорится в сообщении ведомства.

В правительстве округа агентству ответили, что для региона — это неплохой результат. «За объекты проголосовало более 80 тысяч человек. Это почти треть населения ЯНАО старше 14 лет», — добавили в ведомстве.

По данным властей, за благоустройство могло проголосовать около 300 тысяч человек. Голосование продлится до 30 мая.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Надыма обвинили работников администрации в фальсификации голосов за проект «Формирование комфортной городской среды». К такому выводу ямальцы пришли, обсудив в соцсетях, что многие выступили против реновации городского парка, однако именно этот проект занял лидирующие позиции.