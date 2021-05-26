26 мая 2021
25 мая 2021

Благоустройством городов ЯНАО заинтересовалась четверть жителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Запуск новой производственной линии Богдановичского городского молочного завода. Свердловская область, Богданович, парк культуры и отдыха, ремонтные работы, рабочий, благоустройство, реконструкция, город богданович
За объекты благоустройства в городах проголосовало 80 тысяч из 300 тысяч человек Фото:

До окончания голосования за объекты благоустройства в городах ЯНАО осталось меньше недели, однако участие в нем приняли всего около 80 тысяч жителей городов округа. О промежуточных итогах сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте.

«За месяц более 80 тысяч ямальцев приняли участие в выборе объектов следующего года. Самые активные — жители Ноябрьска (15 915), Нового Уренгоя (13 474), Салехарда (8 508), Губкинского (5 392), Пуровского (9 979) и Надымского (8 325) районов», — говорится в сообщении ведомства.

В правительстве округа агентству ответили, что для региона — это неплохой результат. «За объекты проголосовало более 80 тысяч человек. Это почти треть населения ЯНАО старше 14 лет», — добавили в ведомстве.

По данным властей, за благоустройство могло проголосовать около 300 тысяч человек. Голосование продлится до 30 мая.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Надыма обвинили работников администрации в фальсификации голосов за проект «Формирование комфортной городской среды». К такому выводу ямальцы пришли, обсудив в соцсетях, что многие выступили против реновации городского парка, однако именно этот проект занял лидирующие позиции.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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