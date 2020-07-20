Дмитрий Артюхов превратит Полярный Урал в туристический центр Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ЯНАО будет создан современный туристический кластер на Полярном Урале, где смогут отдыхать и жители региона, и его гости. Такими планами поделился губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. По его словам, пандемия коронавируса, из-за которой граница России оказалась закрытой, показала, как людям важно иметь место для отдыха у себя дома.

«Мы хотим создать на Полярном Урале современный туристический кластер с необходимой инфраструктурой и сервисом, горными приютами, сертифицированными маршрутами», — написал Артюхов на своей странице в Instagram. Сейчас, по его словам, Полярно-Уральский парк претендует на федеральную помощь. Проект участвует в конкурсе на создание туристических кластеров, 10 победителей которого получат содействие от российских властей.

Глава ЯНАО уточнил, что путешествия на Полярный Урал станут доступны для жителей востока округа в конце этого года, когда откроется дорога Надым — Салехард. Сам Артюхов побывал в парке в минувшие выходные. «Природа уже создала там все, что нужно туристу: горные хребты и ледники среди них, самое глубокое озеро Урала — Большое Щучье, бурлящие реки и водопады», — поделился впечатлениями губернатор.

Из-за пандемии коронавируса жители ЯНАО оказались в трудном положении. В летнее время многие ямальцы берут отпуска, чтобы отправиться на юг или за границу. Однако карантинные ограничения лишили привычного отдыха большинство из них. Из-за возможного роста заражений власти ЯНАО не рекомендуют жителям покидать пределы округа. Также до конца лета отменен детский отдых за пределами Ямала.

Согласно данным на утро 20 июля, в ЯНАО выявлено 9323 случая коронавируса. В округе введен режим самоизоляции, который продлится до 15 августа.