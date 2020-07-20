19 июля 2020
18 июля 2020
17 июля 2020

Глава ЯНАО взялся за туристический мегапроект. Ямальцы ждали его все время пандемии

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание на тему: «Реализация национального проекта «Экология» в Уральском федеральном округе с участием Полномочного представителя Президента России в УрФО Николая Цуканова и губернаторов округа. Челябинск, портрет, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов превратит Полярный Урал в туристический центр Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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В ЯНАО будет создан современный туристический кластер на Полярном Урале, где смогут отдыхать и жители региона, и его гости. Такими планами поделился губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. По его словам, пандемия коронавируса, из-за которой граница России оказалась закрытой, показала, как людям важно иметь место для отдыха у себя дома.

«Мы хотим создать на Полярном Урале современный туристический кластер с необходимой инфраструктурой и сервисом, горными приютами, сертифицированными маршрутами», — написал Артюхов на своей странице в Instagram. Сейчас, по его словам, Полярно-Уральский парк претендует на федеральную помощь. Проект участвует в конкурсе на создание туристических кластеров, 10 победителей которого получат содействие от российских властей.

Глава ЯНАО уточнил, что путешествия на Полярный Урал станут доступны для жителей востока округа в конце этого года, когда откроется дорога Надым — Салехард. Сам Артюхов побывал в парке в минувшие выходные. «Природа уже создала там все, что нужно туристу: горные хребты и ледники среди них, самое глубокое озеро Урала — Большое Щучье, бурлящие реки и водопады», — поделился впечатлениями губернатор.

Из-за пандемии коронавируса жители ЯНАО оказались в трудном положении. В летнее время многие ямальцы берут отпуска, чтобы отправиться на юг или за границу. Однако карантинные ограничения лишили привычного отдыха большинство из них. Из-за возможного роста заражений власти ЯНАО не рекомендуют жителям покидать пределы округа. Также до конца лета отменен детский отдых за пределами Ямала.

Согласно данным на утро 20 июля, в ЯНАО выявлено 9323 случая коронавируса. В округе введен режим самоизоляции, который продлится до 15 августа.

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Этим летом большои? популярностью у ямальцев пользуются путешествия на наш Полярныи? Урал. Сам побывал там в один из выходных. Пандемия показала, как важно иметь хорошее место для отдыха у себя дома. Уже в конце года, когда будет открыт проезд по дороге Надым - Салехард, путешествие на Полярныи? Урал станет доступным и для жителеи? востока округа. Природа уже создала там все?, что нужно туристу: горные хребты и ледники среди них, самое глубокое озеро Урала – Большое Щучье, бурлящие реки и водопады. Сохранились и объекты наследия прошлого века – 501-я строи?ка, молибденовыи? рудник. Мы хотим создать на Полярном Урале современныи? туристическии? кластер с необходимои? инфраструктурои? и сервисом, горными приютами, сертифицированными маршрутами. Сеи?час Полярно-Уральскии? парк участвует во Всероссии?ском конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров. 10-ти победителям будет оказано содеи?ствие федеральных ведомств и лучших экспертов в реализации. Голосование – народное, оно проходит на саи?те priroda.life. У нашего парка есть все шансы попасть в итоговую десятку. Наш проект мы будем воплощать в жизнь в любом случае - но поддержка, как экспертов, так и ямальцев, всегда важна и нужна. #Ямал2020 #visityamal

Публикация от Дмитрий Артюхов (@artyukhov_da)

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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