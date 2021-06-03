03 июня 2021

Свердловские единороссы решили, кто представит их Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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ЕР
Делегатов съезда выбрали на региональной партконференции Фото:

Свердловское реготделение «Единой России» сформировало делегацию, которая представит Средний Урал на первом за полтора года федеральном съезде «ЕР» в Москве. Группу по традиции возглавят губернатор Евгений Куйвашев, вице-губернатор Сергей Бидонько и секретарь реготделения ЕР Виктор Шептий, передает корреспондент URA.RU с региональной партконференции.

«Мы предложили тех, кто лучше всех организовал [предварительное] голосование, и кандидатов, кто наиболее активно провел праймериз и набрал наибольшее число голосов», — уточнил критерии отбора Шептий. Помимо него, Куйвашева и Бидонько, в делегацию вошли спикер заксобрания Людмила Бабушкина, топ-менеджер Уралвагонзавода Константин Захаров, депутат Заксобрания Елена Чечунова, успешно выступившие на праймериз «ЕР».

Также в число делегатов попали представители муниципалитетов — глава Волчанского ГО Александр Вервейн, которого таким образом наградили за высокую явку на предварительном голосовании, спикер думы Слободо-Туринского ГО Елена Ермакова, мэр Сысерти Дмитрий Нисковских. Из числа партийных функционеров в Москву поедут замруководителя свердловского исполкома ЕР Анна Малкова, федеральный координатор «Молодой Гвардии Единой России» по УрФО Артем Николаев и Константин Юферев, председатель региональной контрольной комиссии.

Съезд ЕР намечен на 19 июня. Ожидается, что на нем окончательно утвердят свердловский список партии на выборах в Госдуму и назовут кандидатов в одномандатных округах.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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