Академик РАН рассказал, как на юг России попали опасные насекомые

Тигровые комары попали в Россию из Италии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тигровые комары (на лапках и теле у них изображены черно-белые полоски), которые могут быть переносчиками опасных инфекций, попали на черноморское побережье страны из Италии. В Европу их завезли из Азии через бывшие в употреблении автомобильные покрышки. Об этом в беседе с URA.RU заявил профессор Сеченовского Университета, доктор медицинских наук, академик РАН Владимир Сергиев.

«Этих комаров завезли из Азии, скорее всего из Японии, когда стали торговать „бэушными“ автомобильными покрышками. Оказалось, что это для них идеальный транспорт. Затем они попали в США. А оттуда уже во Францию. Потом комары попали в Италию, в стране началась эпидемия. И после они попали к нам. Здесь мы их обнаружили впервые в 2000 году и с тех пор тигровые комары счастливо себя чувствуют», — подчеркнул Сергиев.

По словам академика, насекомые уже распространились на западе и севере страны. И добрались до Краснодара. «Они в целом должны занять достаточно большую территорию Евразии. Четыре года назад мы прогнозировали, что комары доберутся до Крыма», — отметил Сергиев. Он также указал на то, что тигровые комары могут передавать ряд вирусов, но пока в России зараженных комаров нет. Чтобы насекомые начали массово переносить инфекции, заболевания в страну должны завезти приезжие.

В беседе с URA.RU инфекционист, врач высшей категории София Русанова подчеркнула, что в случае, если после укуса комара появятся симптомы лихорадки, нужно обращаться к врачу. «У всех инфекционных заболеваний на начальном этапе схожая клиническая картина— это температура, недомогание, слабость, головная боль, боли в мышцах. В первую очередь, температура. Когда вы обращаетесь к врачу, нужно сказать, что я был в Крыму или на Алтае, меня укусили комары», — добавила она.

Ранее заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева рассказала о появлении на черноморском побережье тигровых комаров. Насекомые были, в частности, замечены в Новороссийске и в Крыму.