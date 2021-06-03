В центре Сургута ограничат движение автомобилей из-за забега (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) будет перекрыт проезд по улице Университетской для проведения благотворительного забега «Зеленый марафон». Забег пройдет 5 июня, улица будет перекрыта с 8:00 до 15:00 часов. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

«5 июня на улицах города состоится уже традиционное мероприятие „Зеленый марафон“. В связи с этим с 08:00—15:00 будет перекрыта ул. Университетская (от Энергетиков, 26 до пр-т Пролетарский). Просим учесть ограничение движения автотранспорта при планировании маршрутов своих поездок по городу», — сказано в сообщении на сайте администрации Сургута.

Ранее URA.RU писало, что дорожники устроили огромную пробку в центре Сургута. Тогда жители Сургута возмущаются огромными пробками на кольце возле головного офиса «Сургутнефтега» из-за дорожных работ.