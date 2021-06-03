03 июня 2021
02 июня 2021

В Сургуте перекроют центр города. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чистка ливневки. Екатеринбург, дорожные знаки, рабочий, перекрытие дорог, дорожные работы
В центре Сургута ограничат движение автомобилей из-за забега (архивное фото) Фото:

В Сургуте (ХМАО) будет перекрыт проезд по улице Университетской для проведения благотворительного забега «Зеленый марафон». Забег пройдет 5 июня, улица будет перекрыта с 8:00 до 15:00 часов. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

«5 июня на улицах города состоится уже традиционное мероприятие „Зеленый марафон“. В связи с этим с 08:00—15:00 будет перекрыта ул. Университетская (от Энергетиков, 26 до пр-т Пролетарский). Просим учесть ограничение движения автотранспорта при планировании маршрутов своих поездок по городу», — сказано в сообщении на сайте администрации Сургута.

Ранее URA.RU писало, что дорожники устроили огромную пробку в центре Сургута. Тогда жители Сургута возмущаются огромными пробками на кольце возле головного офиса «Сургутнефтега» из-за дорожных работ.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...