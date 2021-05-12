Сургут встал в пробку из0за дорожных работ Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Жители Сургута (ХМАО) возмущаются огромными пробками на кольце возле головного офиса «Сургутнефтега» из-за дорожных работ. Своими претензиями они поделились в социальных сетях.

«Вы посмотрите что происходит! Такого на моей памяти еще не было. Все это ремонт», — жалуется автор видео, опубликованного в паблике «О, Сургут» в Instagram. «Это просто издевательство над людьми. Самая загруженная часть [проспекта] Мира, особенно утром. Хотелось бы посмотреть в глаза умнику, который спланировал ремонт на будние дни», — возмущается один из пользователей. «Все едут на работу, неужели другого времени не нашлось?», — задается вопросом другой подписчик паблика.

Начальник дорожно-транспортного управления администрации Сургута Алексей Кононенко на брифинге для журналистов заявил, что ремонтом на этом участке города занимаются дорожники «Сургутнефтегаза». «Не все получили информацию о проведении дорожных работ. Впредь постараемся, чтобы таких казусов не было», — прокомментировал чиновник и объяснил произошедшую ситуацию сжатыми сроками проведения работ.

Ранее URA.RU сообщало, что жителей Сургута поразили технологии ремонта асфальта, которые используются на городских улица. Дорожники отогревали мокрый асфальт для того, чтобы нанести разметку на полотно.