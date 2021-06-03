В Кургане почистят русло реки, которая топит сотни домов

Русло реки превратилось в заболоченную низину (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На разработку проектной документации для работ по формированию русла реки Язевка в Кургане власти потратят почти четыре миллиона рублей. Этим займется самарская компания «Еврогеопроект», ставшая победителем аукциона, сообщается на портале госзакупок. Расчистка русла должна исключить подтопление территории, на которой расположено более 200 домов.

«Признать победителем открытого конкурса в электронной форме участника… ООО „Еврогеопроект“», — говорится в протоколе подведения итогов торгов. Компания вызвалась разработать проектную документацию за 3,98 млн рублей при начальной цене аукциона 4,57 млн рублей.

Согласно данным из аукционной документации, река Язевка длиной 5,1 км протекает в Кургане и является притоком реки Черная. Русло прослеживается только на участке 500 м от устья, а далее оно теряется в заболоченных низинах. Во время весеннего половодья основной объем стока аккумулируется в болотном массиве между поселками Радужный, Рябково и Чистое Поле.

«При паводке поселок Чистое Поле оказывается в зоне сильного подтопления — площадь подтапливаемой территории составляет 32,6 га. В зону подтопления попадает 224 дома», — отмечается в документации. Кроме того, в поселке Рябково обнаружены участки обрушения берега протяженностью 80 метров. Чиновники ожидают, что руслоформирующие работы позволят ликвидировать подтопления и обрушение берега.

«Площадь защищаемой территории составит 32,6 га с населением 672 человека», — указано в техзадании. Это позволит предотвратить ущерб на 507 млн рублей при затратах в 49,5 млн рублей. «На каждый вложенный рубль приходится 10,2 рублей ликвидируемого ущерба», — подсчитали в региональном департаменте природных ресурсов, который является заказчиком работ.