Путин: Россия не обязана всех кормить

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2021. Владимир Путин. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин ответил на слова президента Украины Фото:

Президент России Владимир Путин прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского о роли газопровода через Украину. Путин сказал, что Россия не обязана всех кормить.

Ранее Зеленский подсчитал, что Украина может потерять три миллиарда долларов ежегодно из-за газопровода «Северный поток-2». По его словам, газопровод отключит Украину от поставок газа, поэтому страна потеряет деньги. Зеленский сообщил, что в такой ситуации Украине будет не на что содержать армию, отмечает «Национальная служба новостей».

«Почему мы должны всех кормить? У нас нет такой обязанности», — сказал Путин в ходе выступления на ПМЭФ, которое транслировал телеканал «Россия-24». Так он ответил на слова Зеленского о роли газопровода через Украину.

По словам президента, Россия могла бы прокачивать больше газа через Украину, но Киев препятствует этому. Путин добавил, что в случае нормальных отношений Россия могла бы все еще прокачивать через Украину 200 млрд кубометров газа, а не 40 млрд, как сейчас. «Украина сама виновата в том, что получает не 3-4 млрд долларов за транзит газа, а полтора миллиарда долларов», — отметил он.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...