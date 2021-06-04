Путин: Россия не обязана всех кормить

Владимир Путин ответил на слова президента Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского о роли газопровода через Украину. Путин сказал, что Россия не обязана всех кормить.

Ранее Зеленский подсчитал, что Украина может потерять три миллиарда долларов ежегодно из-за газопровода «Северный поток-2». По его словам, газопровод отключит Украину от поставок газа, поэтому страна потеряет деньги. Зеленский сообщил, что в такой ситуации Украине будет не на что содержать армию, отмечает «Национальная служба новостей».

«Почему мы должны всех кормить? У нас нет такой обязанности», — сказал Путин в ходе выступления на ПМЭФ, которое транслировал телеканал «Россия-24». Так он ответил на слова Зеленского о роли газопровода через Украину.

По словам президента, Россия могла бы прокачивать больше газа через Украину, но Киев препятствует этому. Путин добавил, что в случае нормальных отношений Россия могла бы все еще прокачивать через Украину 200 млрд кубометров газа, а не 40 млрд, как сейчас. «Украина сама виновата в том, что получает не 3-4 млрд долларов за транзит газа, а полтора миллиарда долларов», — отметил он.