04 июня 2021

Финансист назвала лучшую валюту для инвестиций

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Клипарт. Сургут, рубль, монета, экономика, курс валюты, валюта, курс рубля, доллары
Российскому правительству выгодно иметь низкий курс рубля, считает Сергей Жаворонков Фото:
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Экономический кризис 2020

Экономическая ситуация в начале июня — благоприятная для покупки доллара. Об этом URA.RU рассказала финансовый консультант, гендиректор компании «Организация личных финансов» Алена Никитина.

«Сейчас выгодна валюта к покупке. Доллар стоит 73 рубля. Это довольно выгодно. Я бы опиралась на то, чтобы распределять портфель по разным валютам. Сейчас это наиболее актуально», — сказала Никитина. По ее мнению, часть сбережений хорошо хранить в недвижимости, акциях и облигациях. Она подчеркнула, что также важно иметь накопления в наличных рублях.

Старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара, член совета фонда «Либеральная миссия» Сергей Жаворонков согласился, что покупка доллара выгодна. «Если мы в долгосрочном периоде посмотрим, то те, кто покупал доллар 10 лет назад, они выиграли, и я уверен, что точно также выиграют те, кто покупает доллар сейчас», — сказал специалист. Он отметил, что доллар в будущем также будет расти.

По словам собеседника агентства, российское правительство заинтересовано в низком курсе рубля, что является одной из причин высокого доллара. «Низкий курс рубля нужен для того, чтобы получая доходы от экспорта в долларах, иметь расходы в рублях и не образовывать при этом инфляцию», — пояснил экономист.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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