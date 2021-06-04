04 июня 2021

Клава Кока и Niletto получили премию «МУЗ-ТВ 2021». Видео

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Концерт Клавы Коки. Тюмень, клава кока
Клава Кока выиграла номинацию «Лучшая коллаборация». Фото:

Екатеринбургские артисты Клава Кока и Niletto получили премию от телеканала «МУЗ-ТВ» в номинации «Лучшая коллаборация». Трансляция шоу шла на сайте телеканала.

На премии пара выступила с песней «Краш». Кока претендовала также на номинацию «Лучшая певица» (ее получила Zivert) и на «Лучшее женское видео» (досталась Светлане Лободе). В прошлом году телеканал принял решение церемонию вручения премий не проводить, пишет RT.

Номинацию «Лучший альбом» выиграла группа Artik & Asti, «Лучшее видео» — Моргенштерн и Тимати, «Лучшая группа» — Little Big, «Артист 25-летия» — Дима Билан, «За вклад в развитие нового поколения артистов» — Филипп Киркоров, «За вклад в развитие музыкальной индустрии» — Илья Лагутенко, «Прорыв года» — «DABRO», Лучшее мужское видео» — Егор Крид, «Лучшая песня» — Jony. Ранее Клава Кока приобрела элитный автомобиль Maybach, стоимость которого начинается от 13 млн рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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