Певица выложила фото в новой машине в Instagram Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Певица из Екатеринбурга Клава Кока похвасталась в социальных сетях новым автомобилем Maybach. По словам девушки, приобрести дорогую машину ей помог упорный труд и любовь к своему делу. Стартовая цена на такой авто — 13 миллионов рублей.

«Принимаю поздравления! Знакомьтесь, мой первенец Maybach! Мечты сбываются, я вам ни раз это говорила; главное x***чить (усиленно работать, прим. URA.RU) и любить своё дело», — написала Клава Кока в своем Instagram. Певица добавила, что еще два года назад она ездила на метро и автобусах, о чем сейчас вспоминает с теплотой и благодарностью.

Клаву Коку включили в лонг-лист рейтинга журнала Forbes «З0 до 30», куда попали люди, которые добились признания в глобальном сообществе до 30 лет. В их числе музыкант Слава Марлоу, тиктокер Даня Милохин и исполнитель из Екатеринбурга Niletto.