Девелоперы: как новые условия ипотеки повлияют на стоимость жилья

Изменения условий льготной ипотеки помогут стабилизировать цены на жилье. Об этом заявил управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.
«Учитывая снижение покупательской активности, можно предсказать замедление динамики роста цен на рынке новостроек. Если за пять месяцев средняя стоимость квартиры в столичных новостройках увеличилась примерно на 8—9%, то до конца года, если не произойдет новых потрясений в экономике страны, цена будет меняться в пределах инфляции», — цитируют эксперта «Известия».
Председатель совета директоров компании «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова считает, что баланс спроса и предложения в крупных городах постепенно восстановится. При этом падения цен на жилье не произойдет, но и условия для резкого роста нивелируются.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин продлил программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 года. Ставка составит 7%. Предельный размер кредита по программе опустится до трех миллиона рублей. Также действие льготной ипотеки будет распространяться на семьи с одним ребенком. Условие — рождение первенца после 1 января 2018 года.
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