Из екатеринбургской больницы массово увольняются медики

Медсестры из ЦГБ № 7 жалуются на сверхурочную работу и недостаточную оплату труда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из неврологического отделения Центральной городско больницы Екатеринбурга № 7 массово увольняется средний медперсонал. Медсестры и медбратья жалуются на сверхурочную работу и то, что им приходится выполнять функции санитаров.

Всего в больнице работали 13 человек, но начиная с марта семь из них уволились. «В марте ушел медбрат, сказал, что ему тяжело работать по такому графику, перешел в другую больницу. В апреле — еще две медсестры (старшая медсестра и медсестра палаты интенсивной терапии) по той же причине. В мае ушли еще четверо — одна медсестра палатная, два медбрата, а также только что пришедшая старшая медсестра», — цитирует Е1 врача, работающего в неврологическом отделении ЦГБ № 7. По его словам, еще шесть человек написали заявление на увольнение.

Главная претензия медперсонала к руководству — отсутствие в отделении санитаров. Медсестрам и медбратьям приходится самим выполнять их работу. По словам одного из уволившихся сотрудников, на 60 обычных мест и 6 коек в палате интенсивной терапии в сутки приходится только 3 медика. Один работает с самыми тяжелыми, а двое — остальными 40-60 пациентами. По словам медиков, в палате интенсивной терапии на шесть больных должно быть две медсестры.

В среднем нагрузка на одного человека —30 пациентов. Медперсонал просил открыть ставки санитаров, но, по словам уволившихся, им отказали, так как «с этим слишком много бумажной волокиты». Также медики жаловались на то, что работа в палате интенсивной терапии не оплачивалась по специальным условиям труда — ее оценивали как обычную работу медсестры.

В контакт-центре ЦГБ № 7 URA.RU попросили перезвонить в рабочее время. В Министерстве здравоохранения Свердловской области URA.RU пообещали прокомментировать ситуацию позже.