Дерипаска назвал способ в два раза увеличить российский ВВП

Олег Дерипаска предсказал рост российского ВВП в условиях стабильности Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Увеличить российский ВВП в два с половиной раза за десять лет можно с помощью развития долгового рынка, выхода на рынки капитала и появления Транссиба 2.0, заявил российский миллиардер Олег Дерипаска. По его мнению это возможно в условиях стабильности.

«У нас 110 трлн рублей нашего ВВП. Я считаю, 10 лет стабильности позволят нам в 2,5 [раза] увеличить наш ВВП в рублях», — цитирует Дерипаску РБК. По его мнению, начать нужно с увеличения рынка облигаций — сейчас он составляет 30 млрд рублей, в то время как требуется 70 млрд рублей. По словам миллиардера, долговой рынок — это «шаг к свободе предпринимателей», но решить этот вопрос можно только с поддержкой Банка России.

Второй шаг — выход на рынок капитала, который Дерипаска охарактеризовал как «полную свободу». По его словам, Россия способная пройти этот путь, несмотря на санкции.

Затем необходимо навести порядок в транспортной и таможенной инфраструктурах, рассказал Дерипаска. Поручить это он предложил РЖД или «другой уполномоченной компании». Приоритетом должны быть быстрые скоростные грузовые дороги, которые позволят соединить Европу и Азию. «И так, чтобы мы из любого города, который стоит на этом Транссибе 2.0, могли доехать в обе стороны за 5 суток. До Шанхая или до Гамбурга», — пояснил миллиардер. Для этого, по словам Дерипаски, потребуется цифровизация таможни, облегчение всех процедур.

Ранее на международном экономическом форме в Петербурге Дерипаска заявил, что в России наступили хорошие времена. Он подчеркнул, что сейчас в стране есть стабильность и предсказуемость на рынке, сообщает Nation News. Многое в развитии ситуации, по его словам, будет зависеть от предпринимателей, пишет RT.