Александр Ильтяков хочет быть в соцсетях самим собой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Секретарь Курганского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Ильтяков завел аккаунт в TikTok. Он считает, что активность в соцсетях должна проявлять не только оппозиция, но и партия власти. Об этом Ильтяков рассказал 5 июня перед конференцией реготделения партии, передает корреспондент URA.RU.

«Завел аккаунт в TikTok. Время не стоит на месте. Есть возможности доносить информацию в соцсетях. И здесь вопрос возникает: почему мы все чаще видим оппозицию в соцсетях, но не видим лицо власти? Пусть власть также присутствует в соцсетях и покажет ту жизнь, которую ты проживаешь», — пояснил Ильтяков.

Он отметил, что не намерен записывать заранее подготовленные видео. «Я собираюсь быть самим собой, человеком из жизни», — заявил депутат.

Аккаунт Ильтякова называется @iltyakov_live. В одном из первых загруженных видео депутат говорит о селе Частоозерье Курганской области: «Я должен сам построить ту Россию, которую я вижу. Мы сами школу построили, детский сад построили, семь километров дорог, спортзал, четыре километра тротуарной дорожки. Здесь нет ни одной копейки государственных средств». Это видео на момент публикации набрало 8,3 тысячи лайков.

Ранее URA.RU сообщало, что представители федерального оргкомитета «Единой России» утвердили проект списка кандидатов на выборах в Госдуму по одномандатному округу в Курганской области. В него попал и Ильтяков. По итогам праймериз он набрал 56 689 голосов.