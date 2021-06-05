Гидрометцентр заявил об опасной погоде в Москве и Подмосковье

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, гроза, ночь, молнии
В Подмосковье ожидаются грозы и сильный ветер Фото:

В Москве, Подмосковье и почти на всей территории центрального федерального округа объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра до 15 метров в секунду и грозы. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

«Предупреждение будет действовать с 09:00 до 21:00 воскресенья. Такой же уровень опасности объявили на территории почти всего ЦФО», — пишет сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Гидрометцентр.

Ранее в регионах Урала и Сибири спрогнозировали заморозки. В Гидрометцентре отметили, что в Челябинской области похолодает до -2 градусов. На юге Тюменской области ожидается до -5 градусов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...