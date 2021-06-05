Гидрометцентр заявил об опасной погоде в Москве и Подмосковье

В Подмосковье ожидаются грозы и сильный ветер Фото: Илья Московец © URA.RU

В Москве, Подмосковье и почти на всей территории центрального федерального округа объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра до 15 метров в секунду и грозы. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

«Предупреждение будет действовать с 09:00 до 21:00 воскресенья. Такой же уровень опасности объявили на территории почти всего ЦФО», — пишет сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Гидрометцентр.

Ранее в регионах Урала и Сибири спрогнозировали заморозки. В Гидрометцентре отметили, что в Челябинской области похолодает до -2 градусов. На юге Тюменской области ожидается до -5 градусов.