Гидрометцентр предупредил об аномальном похолодании

Регионы Урала и Сибири ждут заморозки. Об этом журналистам рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«На востоке европейской России, в Башкирии, будут заморозки до минус 2 градусов, в Челябинской области — аналогичная ситуация, в Томской области — тоже до минус 2 градусов, на юге Тюменской области — до минус 5 градусов, в Новосибирской области — до минус 2 градусов», — рассказал он в интервью ТАСС. «В Западной Сибири и на западе Красноярского края температура ниже нормы на 4-5 градусов прогнозируется. Пятого числа низкие температуры днем, около 16 градусов тепла максимум, в Омской, Новосибирской областях, в Красноярском крае — 12-16 градусов всего-навсего», — продолжил Вильфанд. При этом в Москве погода в ближайшие дни установится комфортная, сообщает RT.
Ранее эксперт уже предупреждал о заморозках на Урале. Погодная аномалия отсрочит наступление купального сезона в России, отметил метеоролог.
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