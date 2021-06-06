Депутат Госдумы предложил расширить права сотрудников ГИБДД

МВД подготовило проект приказа об осуществлении скрытого патрулирования на российских дорогах Фото: Илья Московец © URA.RU

В России необходимо расширить права сотрудников ГИБДД, осуществляющих скрытое патрулирование, дав им возможность останавливать автомобили нарушителей ПДД. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, создатель и руководитель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.

Ранее в СМИ появился проект приказа МВД РФ об осуществлении скрытого надзора на дорогах. В документе отмечается, что сотрудники ГАИ не обязаны находиться в форменной одежде при скрытом патрулировании, и они имеют право фиксировать нарушения. Однако им не разрешается останавливать автомобиль нарушителя. Все зафиксированные нарушения скрытый патруль должен передать другим нарядам, которые уже примут соответствующие меры.

«Я считаю ошибочной регламентацию действий сотрудников одетых в штатское, что они не могут останавливать автомобиль нарушителя. Это не правильно. Там написано отдельно, что, если в машине, не имеющей цветографической раскраски, сотрудник в форме, то он может остановить. А если в штатском — не может. Не правильно это. А тогда уголовный розыск как работает? Оперативники должны в форме ходить? И только в форме задерживать?», — объяснил URA.RU Лысаков.

По словам парламентария, в России уже давно следовало ввести норму о скрытых проверках ГИБДД. «На это нельзя жалеть денег, потому что это эффективнейший способ пресекать только зарождающиеся противоправные действия или уже совершенные. Оперативно их пресекать. Это повысит и раскрываемость, и безопасность, это будет профилактическую роль играть. Когда общество поймет, что в идущей рядом неприметной машинке могут быть силовики, то водитель 100 раз подумает прежде, чем вести себя, как некоторые лихачи любят», — подчеркнул Вячеслав Лысаков.