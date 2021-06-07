В Госдуме придумали, как заставить ГИБДД не брать взятки

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Операция «Тоннель» челябинского ГИБДД. Проводится путем сужения проезжей части и проверки водителей в целях профилактики нарушений и режима самоизоляции. Челябинск, досмотр, гаи, эпидемия, рампа, проблесковый маячок, гибдд, тоннель, операция тоннель, облава
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков рассказал, как снизить коррупцию на российских дорогах Фото:

На российских дорогах исчезнет коррупция, если у сотрудников ГИБДД будут мобильные видеосредства и алкотестеры с фискальной памятью. Такие аппараты позволят сравнивать количество измерений и количество протоколов, составленных инспекторами. Такое предложение в разговоре с URA.RU сделал член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, создатель и руководитель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.

«Все спецсредства фиксации правонарушений должны быть фискальными. То есть, они должны фиксировать и учитывать количество таких съемок, потому что иногда полицейские фиксируют нарушение ПДД с помощью мобильных средств, догоняют нарушителя, останавливают, показывают ему видео и на месте решают вопрос. Берут деньги, стирают эту запись, и все мирно расходятся», — объяснил URA.RU Лысаков.

Парламентарий добавил, что в Белоруссии автоинспекторы уже давно используют подобные спецсредства. «Продувают пьяных, например. И количество измерений должно соответствовать количеству протоколов. У нас есть такие алкотестеры, но МВД не все заказывает с фискальной памятью, а надо заказывать все», — отметил депутат.

Стереть запись на подобных аппаратах будет невозможно, подчеркнул Лысаков. «Даже если бы человек и хотел продать эту запись, он не может. Она уже осталась в памяти, ее оттуда не выкрадешь. И когда руководство проверяет (а оно может это делать либо по жалобе, либо выборочно), если на такой факт наткнется, то это тюрьма», — заключил собеседник агентства.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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