В Киеве предложили перенести переговоры по Донбассу в Турцию

Киев рассматривает Турцию как место проведения переговоров по Донбассу Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Украина рассматривает два варианта для переноса переговоров по Донбассу — место Минска могут занять Турция или Сербия. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Сто процентов от Минска надо отказываться, — заявил Климкин в эфире телеканала „Украина 24“. — Я считаю, что мы это уже сделали, нужно только жестко это сказать». По его словам, встречи трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины и так не имеют никакой географической привязки.

Климкин заявил, что есть два варианта для нового места переговоров. Обязательное условие — страны не должны были вводить санкции против российских чиновников, что не было проблем со въездом. «Один вариант — Турция (Стамбул или Анкара или Сербия», — заметил он. Вторым вариантом могут стать нейтральнее страны — Швейцария или Финляндия . Кроме того, обсуждается также перенос встреч в Польшу . Однако Климкин считает, что Россия не согласится на этот вариант. Для официального же Киева, по его словам, наиболее приемлем вариант Турции.

Ранее о том, что формат переговоров по Донбассу необходимо расширить и привлечь к ним более высокопоставленных чиновников, заявил председатель украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, передает RT. Это случилось после переноса площадки переговоров из Минска.

Война в Донбассе продолжается с 2014 года, когда две области юго-востока Украины объявили о своей независимости и образовали самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Урегулирование ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе, на встречах Минской контактной группы. Нынешней весной Киев стал стягивать силы в зону конфликта, а руководство ВСУ заявляло о возможности масштабного наступления, напоминает РИА «Новости».