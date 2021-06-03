Кравчук предложил кардинально изменить переговоры по Донбассу

Глава украинской делегации вновь предложил перенести переговоры по Донбассу из Белоруссии Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Контактной группе, ведущей переговоры по ситуации в Донбассе («Минская группа») необходимо дать больше полномочий и ввести в делегации чиновников более высокого ранга. Но сделать это можно будет только после переноса площадки переговоров из Минска в Варшаву или еще куда-нибудь, заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и первый президент Украины Леонид Кравчук.

«Когда мы сделаем замену Минска на Варшаву или, скажем, на другую страну, Женеву, я условно говорю, то тогда можно будет говорить и о переформатировании самой минской площадки для того, чтобы она стала более широкой, предоставить ей более точные полномочия, потому что сейчас полномочий фактически нет. <…> и <…> было бы даже правильно ввести в минский формат чиновников высокого ранга», — цитирует политика РИА «Новости».

Одновременно с Кравчуком сменить дислокацию переговоров с Минска на Варшаву предложил и польский посол на Украине Бартош Цихоцки. Ранее Кравчук уже высказывал предложение перенести переговоры из Минска, но с ним не согласился МИД РФ.