03 июня 2021

Кравчук предложил кардинально изменить переговоры по Донбассу

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, украина, турция, черное море, страны, европа, политическая карта
Глава украинской делегации вновь предложил перенести переговоры по Донбассу из Белоруссии Фото:

Контактной группе, ведущей переговоры по ситуации в Донбассе («Минская группа») необходимо дать больше полномочий и ввести в делегации чиновников более высокого ранга. Но сделать это можно будет только после переноса площадки переговоров из Минска в Варшаву или еще куда-нибудь, заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и первый президент Украины Леонид Кравчук.

«Когда мы сделаем замену Минска на Варшаву или, скажем, на другую страну, Женеву, я условно говорю, то тогда можно будет говорить и о переформатировании самой минской площадки для того, чтобы она стала более широкой, предоставить ей более точные полномочия, потому что сейчас полномочий фактически нет. <…> и <…> было бы даже правильно ввести в минский формат чиновников высокого ранга», — цитирует политика РИА «Новости».

Одновременно с Кравчуком сменить дислокацию переговоров с Минска на Варшаву предложил и польский посол на Украине Бартош Цихоцки. Ранее Кравчук уже высказывал предложение перенести переговоры из Минска, но с ним не согласился МИД РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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