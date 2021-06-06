Сборная Украина по футболу выступит на Евро-2020 с Крымом на груди Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Изображение полуострова Крым на новой форме сборной Украины по футболу является неадекватной вещью. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

«Это как больной, у которого с головой не в порядке. Он иногда делает такие неадекватные вещи, в том числе нанося сам себе какие-то украшения. Заодно можно было им указать, где-нибудь на штанах, какой была Украина еще перед Второй мировой войной, например, не говоря уже о том, где и как она располагалась в прошлом и позапрошлом веках. Пусть они там себе несколько картинок нарисует, если их это радует», — заявил в беседе с URA.RU Калашников.

Евро-2020 пройдет в этом году с 11 июня по 11 июля. Турнир был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса, но сохранил название. Сборная Украины, как и российская команда, примет участие в этом первенстве. Новую форму украинского коллектива представил на своей странице в Facebook глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

Крым вернулся в состав России в 2014 году после референдума. Во время голосования более 90% участников высказались за включение республики в состав РФ. Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Украина намерена вернуть себе полуостров.

Національна збірна Україна виступатиме на Євро-2020 в новій — особливій формі. Головним її атрибутом стане оберіг і... Опубликовано Андреем Павелко Воскресенье, 6 июня 2021 г.