04 июня 2021
03 июня 2021

В ЯНАО стаи собак гоняются за детьми. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Верхней Салды, собака, стая собак, бродячие животные
Родители боятся выпускать детей гулять из-за собак Фото:

Детей в Салехарде стая собак загнала на игровой комплекс на площадке. Очевидцы рассказывают, что животные проявляют агрессию. Эту проблему обсуждают местные в социальных сетях.

«Кидаются на всех. Выйти опасно и детей выпускать гулять во двор. Отловите собак, специальные службы, пока они не загрызли кого-нибудь», — подписал анонимный пользователь фото в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Подслушано в Салехарде», на котором видно пять собак, окруживших детей.

Мнения в комментариях разделились. Одни считают, что животные безобидны, если их не трогать: «если дети не будут лезть к собакам, не загрызут», — пишет Злата Кузнецова. Другие присылают видео с детских площадок в Салехарде, где собаки окружают ребят, играющих там. Такими кадрами поделилась Алина Сафина и подписала: «(улица) Шалгина 2».

Ранее URA.RU сообщало, что из-за безалаберности вахтовиков страдают аборигены. Рабочие приезжают на смену, заводят себе собак, а после уезжают, оставляя животных, которые нападают на оленей.

Стая собак на одной из детских площадок Салехарда

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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