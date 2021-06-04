Родители боятся выпускать детей гулять из-за собак Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Детей в Салехарде стая собак загнала на игровой комплекс на площадке. Очевидцы рассказывают, что животные проявляют агрессию. Эту проблему обсуждают местные в социальных сетях.

«Кидаются на всех. Выйти опасно и детей выпускать гулять во двор. Отловите собак, специальные службы, пока они не загрызли кого-нибудь», — подписал анонимный пользователь фото в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Подслушано в Салехарде», на котором видно пять собак, окруживших детей.

Мнения в комментариях разделились. Одни считают, что животные безобидны, если их не трогать: «если дети не будут лезть к собакам, не загрызут», — пишет Злата Кузнецова. Другие присылают видео с детских площадок в Салехарде, где собаки окружают ребят, играющих там. Такими кадрами поделилась Алина Сафина и подписала: «(улица) Шалгина 2».

Ранее URA.RU сообщало, что из-за безалаберности вахтовиков страдают аборигены. Рабочие приезжают на смену, заводят себе собак, а после уезжают, оставляя животных, которые нападают на оленей.

Стая собак на одной из детских площадок Салехарда Социальная сеть «ВКонтакте», «Подслушано в Салехарде»