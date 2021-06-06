На форме украинские футболисты могли изобразить что угодно — они имеют на это право. Так высказался о ситуации спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев.
«Это их форма, захотят, то могут изобразить пирамиду Хеопса, Аляску или что-нибудь еще. Но, с одной стороны, мы же ездим в Крым, прилетаем в Симферополь, но почему-то там нет украинских пограничников», — прокомментировал он журналу
Об этом жесте украинских спортсменов высказались и другие представители разных сфер. Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала инцидент отчаянной художественной акцией, сообщает телеканал 360. По ее словам, это
Форма украинских футболистов с изображением Крыма и националистическим лозунгом была представлена 6 июня. Описание ее разместил на Facebook глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко. Лого УАФ располагается в центре футболки. На спинах находятся игровые номера. Игровые комплекты формы представлены в трех цветах — белом, желтом и синем, пишет агентство Nation News.
Подписывайтесь на URA.RU в