Комментатор предложил украинским футболистам изобразить на форме пирамиду Хеопса Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

На форме украинские футболисты могли изобразить что угодно — они имеют на это право. Так высказался о ситуации спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев.

«Это их форма, захотят, то могут изобразить пирамиду Хеопса, Аляску или что-нибудь еще. Но, с одной стороны, мы же ездим в Крым, прилетаем в Симферополь, но почему-то там нет украинских пограничников», — прокомментировал он журналу Sport24 .

Об этом жесте украинских спортсменов высказались и другие представители разных сфер. Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала инцидент отчаянной художественной акцией, сообщает телеканал 360. По ее словам, это не поможет спортсменам выиграть . Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал вхождение Крыма в состав Украины на форме футболистов мелкой провокацией, недостойной нормальных людей, приводит его слова RT. В Кремле также прокомментировали событие. Все аспекты чемпионата Европы по футболу регулируются УЕФА, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Форма украинских футболистов с изображением Крыма и националистическим лозунгом была представлена 6 июня. Описание ее разместил на Facebook глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко. Лого УАФ располагается в центре футболки. На спинах находятся игровые номера. Игровые комплекты формы представлены в трех цветах — белом, желтом и синем, пишет агентство Nation News.