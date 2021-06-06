Губерниев высмеял форму украинских футболистов. «Приезжаем в Крым, а там их пограничников нет»

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Встреча с Дмитрием Губерниевым. Тюмень, губерниев дмитрий
Комментатор предложил украинским футболистам изобразить на форме пирамиду Хеопса Фото:

На форме украинские футболисты могли изобразить что угодно — они имеют на это право. Так высказался о ситуации спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев.

«Это их форма, захотят, то могут изобразить пирамиду Хеопса, Аляску или что-нибудь еще. Но, с одной стороны, мы же ездим в Крым, прилетаем в Симферополь, но почему-то там нет украинских пограничников», — прокомментировал он журналу Sport24.

Об этом жесте украинских спортсменов высказались и другие представители разных сфер. Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала инцидент отчаянной художественной акцией, сообщает телеканал 360. По ее словам, это не поможет спортсменам выиграть. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал вхождение Крыма в состав Украины на форме футболистов мелкой провокацией, недостойной нормальных людей, приводит его слова RT. В Кремле также прокомментировали событие. Все аспекты чемпионата Европы по футболу регулируются УЕФА, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Форма украинских футболистов с изображением Крыма и националистическим лозунгом была представлена 6 июня. Описание ее разместил на Facebook глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко. Лого УАФ располагается в центре футболки. На спинах находятся игровые номера. Игровые комплекты формы представлены в трех цветах — белом, желтом и синем, пишет агентство Nation News.

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