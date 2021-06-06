В Кремле отреагировали на скандальную форму украинской сборной

Украинцы нарисовали на форме «свой» Крым (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Все аспекты чемпионата Европы по футболу регулируются УЕФА, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал новую форму украинской сборной по футболу, на которой изображен российский Крым и написан националистический лозунг.

«Регулирование всех аспектов осуществляется УЕФА», — ответил Песков на вопрос ТАСС. Агентство интересовало, выступит ли Россия с каким-либо ограничениями в отношении Украины, если ее сборная пройдет в четвертьфинал Евро-2020 и приедет в Санкт-Петербург, где планируются эти матчи.

Ранее на новый внешний вид украинских футболистов отреагировали в Госдуме РФ и Совете Федерации, назвав форму провокационной и неадекватной. А официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем аккаунте на Facebook заявила, что новая форма не поможет спортсменам выиграть. Бывший генеральный директор Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев отметил, что «каждый использует подобные вещи для пропаганды определенных политических взглядов», передает RT.

Форма украинских футболистов с изображением Крыма и националистическим лозунгом была представлена 6 июня. Описание ее разместил на Facebook глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Санкт-Петербург примет семь матчей, в том числе четвертьфинальный, который состоится 2 июля.