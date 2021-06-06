Решетников высказался об ограничении экспорта продуктов из России

Мера поможет сдержать рост цен внутри страны, заявил он Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Чтобы избежать повышения цен, Россия может расширить круг продуктов питания, экспорт которых будет ограничен. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

«Россия может расширить ограничения на экспорт продуктов питания, чтобы избежать роста цен», — приводит его слова ТАСС. Правительство РФ также обсуждает варианты поддержки экспорта продовольствия с одновременной защитой внутреннего рынка, отметил глава Минэкономразвития.

Ранее Решетников сообщал о замедлении инфляции в стране. Кроме того, он убежден, что с началом летнего сезона начнут действовать дополнительные сдерживающие рост цен факторы, такие как урожай плодоовощной продукции, передает RT.

В России с 5 июня уже вступил в силу временный запрет на вывоз гречихи, пишет сайт MK.RU . Причиной ограничения стало подорожание этого продукта.