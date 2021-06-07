Списывающих на экзамене в ГИБДД будут наказывать тюрьмой

Использование наушников на экзамене в ГАИ может повлечь уголовное наказание Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Россиянам, которые на теоретической части экзамена на права пользуются скрытыми микрофонами и камерами для подсказки, будет грозить уголовное дело. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД по Москве.

В ведомстве пояснили, что за незаконное приобретение и оборот специальных техсредств, «предназначенных для негласного получения информации», предусмотрена ответственность по ст. 138.1 УК РФ», передает « Коммерсант» . Уточняется, что максимальное наказание по статье — это лишение свободы на срок до четырех лет.

В ГИБДД отмечают, что в стране увеличились случаи, когда россияне, сдающие экзамен на права, прибегали к помощи третьих лиц, которые диктовали ответы на вопросы. Сотрудники ГИБДД обнаруживали технические устройства в защитных масках, обуви и на одежде нарушителей, передает Nation News. Также в ведомстве уточнили, что проверка знаний незамедлительно прекращается, если гражданин пользуется «техническими средствами или подсказками других лиц», а нарушителей отправляют в органы внутренних дел.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля в России изменились правила сдачи экзамена на водительские права. В частности, курсанты больше не будут сдавать так называемую «площадку» — проверку навыков вождения на автодроме. Вместо нее все элементы автодрома будущих водителей обяжут показывать в городских условиях.