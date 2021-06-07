Трое детей погибли при пожаре в Пермском крае

Трое детей погибли при пожаре в частном доме в поселке Юго-Камский Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Сообщение о пожаре поступило в 01:33 [мск], горел двухэтажный дом, в ходе тушения обнаружены погибшие. Площадь пожара составила 200 кв. м», — передает ТАСС. По данным «Интерфакса» в результате пожара погибли трое детей. Сейчас устанавливаются причины возгорания.
Ранее четверо детей погибли при пожаре в частном доме в поселке Утес в Пермском крае. В марте в Добрянском округе Пермского края во время пожара в жилом доме были обнаружены погибшими двое взрослых и двое детей. По информации ГУ МЧС по Пермскому краю, еще один несовершеннолетний сумел выбраться из горящего дома.
Обновлено 7:09
По данным издания
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