Трое детей погибли при пожаре в Пермском крае

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Последствия пожара на улице Омская, 91. Екатеринбург, пожарище, дом сгорел, сгоревший дом, улица омская91, место пожара
Загорелся частный дом (архивное фото) Фото:

Трое детей погибли при пожаре в частном доме в поселке Юго-Камский Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Сообщение о пожаре поступило в 01:33 [мск], горел двухэтажный дом, в ходе тушения обнаружены погибшие. Площадь пожара составила 200 кв. м», — передает ТАСС. По данным «Интерфакса» в результате пожара погибли трое детей. Сейчас устанавливаются причины возгорания.

Ранее четверо детей погибли при пожаре в частном доме в поселке Утес в Пермском крае. В марте в Добрянском округе Пермского края во время пожара в жилом доме были обнаружены погибшими двое взрослых и двое детей. По информации ГУ МЧС по Пермскому краю, еще один несовершеннолетний сумел выбраться из горящего дома.

Обновлено 7:09

По данным издания Life, в пожаре пострадали два мальчика и девочка в возрасте от шести до двенадцати лет, а также их 70-летний дедушка. Также сообщается, что госпитализирована пожилая женщина, бабушка погибших.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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