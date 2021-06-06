Мэр Челябинска со скандалом уволила двух подчиненных

Чиновников уволили из-за вековых даурских лиственниц в центре Челябинска Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Начальник МКУ «Административно-техническая инспекция» (АТИ) Владимир Жучков и глава МБУ «Геоцентр» Константин Антропов расстанутся с должностями после скандального уничтожения 115-летней даурской лиственницы в центре Челябинска. Об этом заявила 7 июня на аппаратном совещании мэр Челябинска Наталья Котова, передает корреспондент URA.RU с места события.

«Тяжесть проступка понятна. Резонанс огромный. Я не понимаю, почему вопреки моему распоряжению не были поставлены в известность о намерениях исполняющий обязанности главы города Александр Астахов, начальник комитета по дорожному хозяйству Максим Куляшов, а также СМИ и жители города. Антропов и Жучков должны быть уволены с сегодняшнего дня по инициативе работодателя», — распорядилась Котова.

Пять даурских лиственниц сохранились в центре Челябинска со времен Русско-японской войны. Их высадили по просьбе умирающего от ран в госпитале офицера — затем за деревьями ухаживали местные жители. Еще в 1965 году в тени лиственниц встречались последние ветераны войны с японцами.

Документы на уничтожение уникальной даурской лиственницы и двух сосен на перекрестке проспекта Ленина и улицы Красной были подготовлены 31 мая, и в тот же день деревья вырубили. «При этом в акте комиссии были неверно определены породы деревьев, одно из которых представляло историческую и культурную ценность, — добавил вице-мэр Астахов.

Ранее в минэкологии региона сообщили, что лиственница на момент вырубки была живой. Не поверил оправданиям и губернатор Алексей Текслер.