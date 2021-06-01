01 июня 2021
31 мая 2021

Депутат объявил войну мэрии Челябинска из-за 115-летнего дерева. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по делу экс-главы Кетовского района Носкова Александра. Курган, прокурор, прокуратура, погон, судебное заседание, суд, судебный процесс
Для нового прокурора региона Карена Габриеляна перевод в Челябинскую область начнется с громкого скандала Фото:

Депутат Центрального райсовета Марсель Хазиев обратился к новому прокурору области Карену Габриеляну с просьбой разобраться с уничтожением самого знаменитого дерева Челябинска — даурской лиственницы, высаженной во время Русско-японской войны. Об этом сообщил URA.RU сам народный избранник.

«В 1905 году были посажены 30 даурских лиственниц по просьбе умирающего от ран офицера, который попал с фронта Русско-японской войны в челябинский госпиталь и понимал, что не довезет семена до дома. 1 июня 2021 года последние даурские лиственницы были вырублены», — говорится в тексте депутатского запроса (имеется в распоряжении URA.RU).

В связи с этим Хазиев просит органы прокуратуры дать оценку действиям управления экологии мэрии Челябинска и управлению благоустройства города, выдавшим разрешение на вырубку и ответственным за содержание зеленых насаждений.

«Работы выполнены МБУ „Геоцентр“ на основании акта обследования зелёных насаждений для совершения безотлагательных аварийных работ. Гибель деревьев была зафиксирована ещё в начале весны. Специалисты в течение нескольких месяцев наблюдали за ними и пытались выходить, но в итоге гибель подтверждена и принято решение о сносе», — заявили в пресс-службе мэрии Челябинска.

Однако объяснение не убедило не только общественность, но и губернатора Алексея Текслера. «В Челябинске на пересечении Ленина и Красной срубили даурские лиственницы. Деревьям было больше ста лет, у них красивая и трогательная история. Была. Проводим расследование, привлекли экспертов», — написал он в своем аккаунте в Instagram.

Власти утверждают, что к моменту вырубки дерево-символ Челябинска уже погибло
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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