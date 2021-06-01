Для нового прокурора региона Карена Габриеляна перевод в Челябинскую область начнется с громкого скандала Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Центрального райсовета Марсель Хазиев обратился к новому прокурору области Карену Габриеляну с просьбой разобраться с уничтожением самого знаменитого дерева Челябинска — даурской лиственницы, высаженной во время Русско-японской войны. Об этом сообщил URA.RU сам народный избранник.

«В 1905 году были посажены 30 даурских лиственниц по просьбе умирающего от ран офицера, который попал с фронта Русско-японской войны в челябинский госпиталь и понимал, что не довезет семена до дома. 1 июня 2021 года последние даурские лиственницы были вырублены», — говорится в тексте депутатского запроса (имеется в распоряжении URA.RU).

В связи с этим Хазиев просит органы прокуратуры дать оценку действиям управления экологии мэрии Челябинска и управлению благоустройства города, выдавшим разрешение на вырубку и ответственным за содержание зеленых насаждений.

«Работы выполнены МБУ „Геоцентр“ на основании акта обследования зелёных насаждений для совершения безотлагательных аварийных работ. Гибель деревьев была зафиксирована ещё в начале весны. Специалисты в течение нескольких месяцев наблюдали за ними и пытались выходить, но в итоге гибель подтверждена и принято решение о сносе», — заявили в пресс-службе мэрии Челябинска.

Однако объяснение не убедило не только общественность, но и губернатора Алексея Текслера. «В Челябинске на пересечении Ленина и Красной срубили даурские лиственницы. Деревьям было больше ста лет, у них красивая и трогательная история. Была. Проводим расследование, привлекли экспертов», — написал он в своем аккаунте в Instagram.

Власти утверждают, что к моменту вырубки дерево-символ Челябинска уже погибло Фото: пресс-служба администрации Челябинска