Свердловский губернатор начал рабочую неделю за границей

Евгений Куйвашев проведет начало рабочей недели в Венгрии Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев начал рабочую неделю с визита в Венгрию. Об этом глава региона сообщил на своей странице в Instagram.

Евгений Куйвашев принимает участие в открытии чемпионата мира по дзюдо. «Мы сами готовим такие церемонии Sport Accord и Универсиаду. Встретил всемирно известного итальянца Аль Бано. Пригласил его в Екатеринбург. У нас впереди совместный Иннопром с Италией, саммит Sport Accord и другие мероприятия. И наши зрители любят его и ценят его музыку. Обещал приехать. Ждем с концертом», — рассказал губернатора.

Как сообщает источник в резиденции главы региона, во вторник, 8 июня Евгений Куйвашев проведет заседание областного штаба по борьбе с коронавирусом. В среду, 9 июня — вылетит в Москву для участия в совместном заседании высшего и генерального совет «Единой России», которые обсудят итоги праймериз и подготовку к предстоящим выборам.

В четверг 10 июня под председательством Евгения Куйвашева состоится заседание областного правительства, в пятницу, 11 июня — торжественное собрание в честь Дня России. В субботу 12 июня губернатор вручит флаги общественным организациям, а также паспорта юным свердловчанам, возложит цветы к памятнику Первому президенту РФ Борису Ельцину, посетит праздник «Хором славим Россию и город» в Екатеринбурге.