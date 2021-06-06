Синоптик: новая волна жары идет в Пермский край

Пермякам пообещали теплую и солнечную погоду до 14 июня Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

В Пермском крае до 14 июня будет сухая и теплая погода. Инженер ГИС-центра Пермского классического университета Андрей Шихов рассказал URA.RU, что после незначительного понижения температуры до 20-22 градусов, вновь начнется постепенный рост температуры воздуха.

«Неделя будет сухая и теплая. Будет постепенное повышение температуры с 20-22 градусов до 25-28 в выходные», — рассказал URA.RU Шихов. Он пояснил, что 7 июня также будет жаркая погода, а воздух в Перми прогреется до 27-28 градусов.

При этом на севере Пермского края 8 июня может быть значительное похолодание — до 17-18 градусов. Одновременно с этим вероятность дождя на территории края крайне мала. По данным «Яндекс.Погоды», осадки в Перми возможны 7 июня ближе к вечеру. Шихов объяснил такую вероятность встречей двух погодных фронтов.