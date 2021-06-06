06 июня 2021

Свердловские чиновники потратили на такси 268 тысяч за четыре дня

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021. Первый день, . Санкт-Петербург, пмэф, 2021
Свердловские чиновники, приехавшие на ПМЭФ-2021, нанимали такси на 268 800 рублей Фото:

На такси и аренду автомобилей для свердловских чиновников, приехавших на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), выделено 268 800 рублей. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Госзакупок.

«Оказание услуг по организации транспортных перевозок на период проведения ПМЭФ-2021 268 800 рублей», — говорится на сайте Госзакупок. Отмечается, что выделенные деньги предназначались для аренды легковых автомобилей с водителем. Кроме этого, договор предусматривал аренду такси.

Заказчиком по данному лоту выступало АО «Корпорация развития Среднего Урала». Поставщиком выступило ООО «РК Сервис».

URA.RU направило запрос в департамент информационной политики Свердловской области. Ответа на момент публикации не поступало.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил со 2 по 5 июня. Мероприятие посетил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и президент России Владимир Путин.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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