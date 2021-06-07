ФСБ разоблачила агента СБУ, угрожавшего безопасности России. Видео

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III съезд движения
Агент украинских спецслужб покинул Россию Фото:

Сотрудники ФСБ РФ разоблачили агента украинских спецслужб, который помогал Службе безопасности Украины (СБУ) «наносить ущерб безопасности России». Об этом сообщили в ФСБ.

«В РФ разоблачен агент, длительное время оказывавший консультативную помощь СБУ для нанесения ущерба безопасности России», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ. Мужчина подтвердил факт контактов с СБУ.

Агент спецслужб Украины покинул Россию. Ему запрещен въезд в страну на 25 лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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