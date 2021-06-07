Агент украинских спецслужб покинул Россию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники ФСБ РФ разоблачили агента украинских спецслужб, который помогал Службе безопасности Украины (СБУ) «наносить ущерб безопасности России». Об этом сообщили в ФСБ.

«В РФ разоблачен агент, длительное время оказывавший консультативную помощь СБУ для нанесения ущерба безопасности России», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ. Мужчина подтвердил факт контактов с СБУ.

Агент спецслужб Украины покинул Россию. Ему запрещен въезд в страну на 25 лет.