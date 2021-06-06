Мэра челябинского города отстранили от работы

На отстранении Александра Виноградова настаивала прокуратура Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэра города Троицка (Челябинская область) Александра Виноградова отстранили от работы. Такое решение 7 июня принял Троицкий городской суд, удовлетворив ходатайство следствия, сообщил URA.RU адвокат градоначальника Евгений Гаврюшов. Виноградов обвиняется в превышении должностных полномочий, сейчас идет процесс по его уголовному делу.

«Решение такое принято. Но в силу оно не вступило, а Виноградов будет его обжаловать. До этого момента он продолжит работать на посту главы Троицка», — пояснил URA.RU Гаврюшов.

По версии следствия, в 2019 году Виноградов передал оборудование, подконтрольное местной теплоснабжающей организации, другой фирме. Коммерсанты, у которых забрали технику, посчитав, что мэр нарушил их права, подали заявление в правоохранительные органы. Сначала уголовное дело возбудили в отношении вице-мэра Вадима Германа — тот заявил, что действовал по указанию главы города. Виноградова задержали: он несколько дней провел в СИЗО, затем его выпустили под домашний арест, а потом под залог.

После этого мэр вернулся на работу. Своей вины Виноградов не признает. Он заявил, что решение о передаче оборудования принималось, чтобы не допустить срыва отопительного сезона в Троицке. При этом, указывает глава города, оно было согласовано с прокуратурой — а сам процесс передачи проходил в присутствии полицейских.