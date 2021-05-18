Мэр Троицка, выпущенный из-под ареста, выходит на работу

Александр Виноградов за время ареста лишился машины и водителя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр города Троицк Челябинской области Александр Виноградов, выпущенный судом 19 мая из-под домашнего ареста по залог, 20 мая выйдет на работу. Об этом Виноградов сообщил URA.RU. Глава города обвинялся в превышении полномочий.

«У меня на руках решение суда, в котором нет никаких ограничений, — пояснил URA.RU Виноградов. — А так как у меня нет уважительной причины не работать, то я должен или вернуться на работу, или взять отпуск. И хотя у меня уже за годы работы в мэрии накопилось 100 дней неиспользованного отпуска, я решил выйти на работу».

Виноградов отметил, что за время его отсутствия, с 12 марта, ставку его водителя сократили, а служебный автомобиль выставили на продажу. «Но это мне не помешает вернуться к работе», — сообщил URA.RU мэр.

По версии следствия, в 2019 году Виноградов передал подконтрольное теплоснабжающей организации оборудование другой фирме, чем нарушил права первой. Показания на Виноградова дал вице-мэр Вадим Герман. В мэрии Троицка заявили, что глава поступил так, чтобы избежать срыва отопительного сезона — с согласия комиссии по делам ЧС и прокуратуры. Передача оборудования проходила в присутствии полицейских. Тем не менее, главу Троицка арестовали 12 марта 2021 года.

Перед арестом, по информации URA.RU, Виноградов отправил начальнику УФСБ по Челябинской области Дмитрию Сергееву заявление с компроматом на местных силовиков. 23 марта облсуд разрешил перевести Виноградова из СИЗО под домашний арест, а 19 мая — отпустить под залог. Материалы уголовного дела мэра Троицка уже направлены в суд, но дата рассмотрения пока не назначена.