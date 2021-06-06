В Тюменской области нашли труп женщины, пропавшей в прошлом году

Тело женщины обнаружили в воде (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В одном из озер в Уватском районе Тюменской области найден труп женщины, которая без вести пропала девять месяцев назад. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного комитета региона.

«4 июня возле устья Лебаутского сора Уватского района Тюменской области в воде обнаружено тело 35-летней женщины. Внешних признаков криминальной смерти не выявлено», — рассказали URA.RU в пресс-службе следственного комитета региона. Личность погибшей установлена, это жительница села Уват. Девять месяцев она числилась пропавшей без вести. Было заведено уголовное дело об убийстве.

По информации следствия, сейчас назначен ряд экспертиз, которые помогут установить, что именно стало причиной смерти сельчанки. Ранее URA.RU писало, что в одном из тюменских парков было найдено тело 74-летней женщины. Она также пропала в сентябре 2020 года.