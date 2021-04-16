16 апреля 2021
15 апреля 2021

Силовики установили личность погибшей тюменки, найденной в парке

© Служба новостей «URA.RU»
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В прошлом году из-за пропажи жительницы Тюмени возбудили уголовное дело Фото:

Правоохранительные органы установили личность погибшей женщины, которую сегодня обнаружили на улице Щербакова в Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета Тюменской области. Тюменка пропала без вести семь месяцев назад.

«В Тюмени обнаружено тело женщины, числившейся пропавшей без вести. 74-летнюю женщину разыскивали с сентября прошлого года», — рассказали URA.RU в пресс-службе следственного комитета Тюменской области. Тогда же было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Возле тела погибшей нашли ее документы. От чего умерла женщина, пока неизвестно. Ранее агентство писало, что в парке «Заречный» был найден труп.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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