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В Тюменской области стали чаще умирать наркоманы

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, капельница, лечение, больная
В Тюменской области число отравлений наркотиками и смертность в результате них выросли практически на треть Фото:

Смертность от отравлений наркотиками в Тюменской области за прошлый год выросла на 30%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения региона. Чаще всего тюменцы погибают после приема метадона.

«В Тюменской области растет число смертельных отравлений наркотиками. По сравнению с 2019 годом, в прошлом году умерло на 48 человек больше», — рассказали URA.RU в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

По словам специалистов, чаще всего люди гибли после приема опиатов (134 случая), в том числе — метадона. Именно из-за этого вещества и произошел рост статистики. Из-за психостимуляторов умерли 19 человек. По данным депздрава, также увеличились показатели по отравлениям наркотиками в целом. В областной наркодиспансер в прошлом году поступил 241 человек, что на 54 человека больше, чем годом ранее.

«При этом заболеваемость наркоманией за последние три года снижена на 42,4%. Это обусловлено активной работой наркологической службы», — отметили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Ранее URA.RU писало, что в окрестностях Тюмени задержали жителей Московской области, которые обустраивали тайник с несколькими килограммами наркотиков. Мужчин ждет наказание, вплоть до пожизненного заключения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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