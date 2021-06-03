03 июня 2021
02 июня 2021

В Тюмени задержали москвичей с килограммами наркотиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Преступников поймали во время обустройства тайника в лесу (архивное фото) Фото:

В Тюмени задержали двух наркодилеров из Московской области. Они были пойманы за обустройством тайника с мефедроном в районе деревни Патрушева. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. У мужчин обнаружили пять килограмм запрещенных веществ.

«В суд направлено уголовное дело в отношении братьев 1982 и 1989 годов рождения, жителей Московской области. Их задержали во время оборудования тайника в лесу в районе деревни Патрушева. В него мужчины поместили около пяти килограмм мефедрона», — рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Как добавили в ведомстве, задержанные сбывали наркотики и в других регионах России. В частности, в Новгородской и Челябинской областях, а также в республике Марий Эл. Им вменяют статью, наказание по которой может достигать пожизненного лишения свободы.

Ранее URA.RU писало, что на одной из тюменских дач организовали лабораторию по производству запрещенных веществ. Все необходимое для производства преступники купили в интернете.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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