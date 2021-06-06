Источник: в элитном ЖК Екатеринбурга нашли сумку с гранатой

Охрана бара «Черчиль» обнаружила сумку с гранатой (фото архивное) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В баре «Черчиль», находящемся в жилом комплексе «Тихвинъ», на улице Хохрякова, 48 в Екатеринбурге, обнаружили мужскую сумку с гранатой. Об этом URA.RU рассказал источник с места событий.

«При обходе сотрудники службы безопасности бара „Черчиль“ обнаружили мужскую сумочку, в ней просвечивается граната», — сообщил источник. Он рассказал, что оперативные службы города уже оповещены.

Сотрудник пресс-службы ГУМВД по Екатеринбургу в разговоре с URA.RU воздержался от комментариев. Начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых в разговоре с URA.RU пояснил ситуацию. «Территориальный отдел внутренних дел проверит, насколько эта информация соответствует действительности. Если это окажется правдой, то представители МВД примут необходимые меры реагирования», — рассказал Горелых.

URA.RU не удалось связаться с представителем бара «Черчиль». На звонок журналиста агентства никто не ответил