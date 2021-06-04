НОВАТЭК планирует запустить производство аммиака в ЯНАО

Мегапроект НОВАТЭКа входит в дорожную карту Путина Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Компания НОВАТЭК планирует построить газохимический комплекс (ГХК) по производству аммиака и водорода в районе поселка Сабетта (ЯНАО). Газовый гигант подписал соглашение о финансировании мегапроекта с Газпромбанком и Сбербанком, сообщает пресс-служба компании.

«НОВАТЭК, Сбербанк и Газпромбанк подписали соглашение о намерениях по финансированию строительства газохимического комплекса на полуострове Ямал», — говорится в сообщении на сайте компании. ГХК будет производить низкоуглеродный аммиак, а также другие продукты газохимии, позволяющие снизить выбросы парниковых газов в атмосферу.

Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон отметил, что аммиак как низкоуглеродное топливо востребован химической промышленностью. «Мы планируем улавливать углекислый газ, выделяющийся при производстве аммиака, с последующей закачкой углекислого газа в подземные пласты — для обеспечения поставок чистой энергии в страны Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона», — добавил руководитель компании.

Геофизик Сергей Смышляев рассказал URA.RU, что производство аммиака относится к первому классу опасных производственных объектов. «Любое производство может принести вред. Если аммиак попадет в воздух, то ничего хорошего не будет. Но я думаю, они должны буду принять меры по защите в случае аварийных выбросов. Надо проект смотреть, чтобы можно было провести экологическую экспертизу. Также нужно проводить общественные слушания, согласовывать все с местными жителями и самоуправлением», — заявил URA.RU эксперт.

В ПАО «НОВАТЭК» URA.RU направило официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что газохимический кластер в поселке Сабетта включен в планы правительства на этот год. Актуализировать план мероприятий по развитию нефтегазохимического комплекса президент Владимир Путин поручил Минэнерго до 30 июня.