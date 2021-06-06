Куйвашев поставил точку в приватизации Ирбитского молокозавода

По словам Евгения Куйвашева, основная задача властей в непростых экономических условиях — обеспечить стабильную работу молокозавода Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подтвердил, что свердловские власти отказались продавать Ирбитский молочный завод частному инвестору. Об этом глава региона написал в своем Instagram, объяснив решение социально-экономическими угрозами.

«Ирбитский молочный завод останется в собственности Свердловской области. Я принял решение — исключить предприятие из плана приватизации на 2021 год», — сообщил Куйвашев.

«Такие намерения у МУГИСО действительно были. Но я вижу и обеспокоенность работников, а штат у завода — около 1700 человек, это крупнейшее предприятие на востоке региона. И понимаю тревогу местных фермеров, которые поставляют сюда сырье. Сейчас, в период выхода из кризиса, не до подобных перемен. Нужно обеспечить стабильную работу, а уже потом думать о дальнейших шагах», — добавил он.

О том, что свердловские власти исключают Ирбитский молокозавод из плана приватизации на 2021 год, URA.RU сообщало 7 июня со ссылкой на замгубернатора Сергея Зырянова (курирует МУГИСО). Ранее информация о грядущей продаже актива вызвала негативный отклик в социальных сетях. Анонимные пользователи собирали подписи в петиции на имя президента России Владимира Путина с целью остановить этот процесс.

Ирбитский молочный завод — одно из крупнейших на Среднем Урале предприятий молочной промышленности. На его выработку приходится более 25% всей молочной продукции региона. На заводе работает более 1 200 человек.