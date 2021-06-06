06 июня 2021

Свердловские власти отказались от продажи Ирбитского завода

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие нового цеха по производству сухого молока в Байкаловском филиале «Ирбитского молочного завода». Свердловская область, село Байкалово, куйвашев евгений, суетин сергей, ирбитский молочный завод
Губернатор Евгений Куйвашев принял решение повременить с приватизацией Ирбитского молокозавода Фото:

Правительство Свердловской области отказалось от плана по продаже Ирбитского молочного завода. Как сообщил URA.RU замгубернатора Сергей Зырянов, глава региона Евгений Куйвашев проанализировал ситуацию на предприятии и принял решение отложить продажу завода частному инвестору.

«Ирбитский завод выкупает молоко у многих сельхозпроизводителей. Если мы отдадим предприятие частному инвестору, цепочка может нарушиться: не факт, что новый собственник захочет скупать молоко у свердловских производителей», — рассказал Сергей Зырянов. Он добавил, что областные власти рассчитывали на то, что новый владелец будет развивать предприятие, но возникло опасение, что крупные концерны могут выкупить завод с единственной целью — ликвидировать конкурента. Поэтому свердловский губернатор принял решение повременить с продажей предприятия, чтобы оценить все возможные риски. На ближайшем заседании правительства Ирбитский завод будет исключен из плана приватизации государственного имущества.

Ранее URA.RU писало о том, что планы свердловского правительства по продаже предприятия вызвали негативный отклик в социальных сетях. Анонимные пользователи собирали подписи в петиции на имя президента России Владимира Путина с целью остановить продажу госактива. В МУГИСО уточняли, что в случае продажи завода региональные власти гарантируют продолжение работы предприятия.

Ирбитский молочный завод является одним из крупнейших на Среднем Урале предприятий молочной промышленности. На выработку завода приходится более 25% всей молочной продукции Свердловской области. На предприятии работает более 1 200 человек.

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