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Курганская теннисистка стала призером в Словении

© Служба новостей «URA.RU»
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Обход павильонов Чемпионата европы по настольному теннису. Левитин и Куйвашев. Екатеринбург, настольный теннис, пинг-понг
В Словении спортсменка из Курганской области взяла бронзу Фото:

Бронзовую медаль на международных соревнованиях по настольному теннису среди лиц с нарушениями здоровья в г. Лашко (Словения) выиграла курганская спортсменка Мария Галкина. Об этом сообщает пресс-служба правительства Курганской области.

В соревнованиях принимали участие спортсмены из 8 стран — России, Польши, Кореи, Турции, Таиланда, Франции, Чехии и Японии. «Мария Галкина одержала победы над соперницами из Кореи, Польши и Чехии и в своей подгруппе заняла 1 место. В полуфинале наша спортсменка уступила будущей победительнице, сопернице из Франции и стала таким образом бронзовой призером турнира», — указано в релизе.

Соревнования являлись отборочными на ближайшие летние паралимпийские игры, которые пройдут с 24 августа по 5 сентября в Токио. Таким образом, Галкина является кандидатом в сборную России для участия в играх в Токио. Состав паралимпийской сборной страны планируют сформировать к середине июня.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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