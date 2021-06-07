Кремль оценил слова Трампа о том, что Байден менее суров к России

Джо Байден продолжает санкционную политику в отношении России, напомнил Дмитрий Песков Фото: Kevin Dietsch Zuma\TASS

новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент США Джо Байден продолжает санкционную политику в отношении России, хотя бывший американский лидер Дональд Трамп считает своего преемника менее суровым к Москве. Во время общения с прессой Песков также сказал о необходимости выхода Штатов из «порочного круга» санкций.

«Что касается того, кто более суров [Трамп или Байден]. Здесь очевидно одно — продолжается санкционная политика. Свыше 90 санкций за всю историю было принято в отношении нашей страны. Это порочный замкнутый круг, из которого нужно выходить. Потому что санкции не позволяют добиваться каких-то целей, — ответил Песков на вопрос URA.RU. — С Россией работает только один инструмент — основанный на взаимном уважении диалог».

Ранее Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин открыто насмехается над Джо Байденом. Трамп также заметил, что, в отличие от Байдена, у него были «отличные отношения с Путиным, но никто не был так суров с Россией», как он.