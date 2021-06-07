Губернаторы ХМАО и ЯНАО сменили позиции в важном рейтинге

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Совещание на тему: «Реализация национального проекта «Экология» в Уральском федеральном округе с участием Полномочного представителя Президента России в УрФО Николая Цуканова и губернаторов округа. Челябинск, артюхов дмитрий, комарова наталья
Губернаторов ХМАО и ЯНАО стали реже упоминать в соцсетях Фото:

По итогам апреля губернатор ХМАО Наталья Комарова и глава ЯНАО Дмитрий Артюхов опустились в рейтинге популярности в соцсетях. Исследование провел «Центр политической конъюнктуры» (ЦПК).

«Несмотря на рост интереса к деятельности отдельных глав регионов, общие показатели упоминаемости в апреле по сравнению с мартом снизились на 11%», — сказано в сообщении на сайте ЦПК. Комарова заняла 33-е место по количеству упоминаний в соцсетях среди всех губернаторов РФ, потеряв девять позиций по сравнению с предыдущим месяцем. Артюхов опустился в рейтинге на 20 позиций и занял 43-е место в общем рейтинге. Месяцем ранее он обгонял главу ХМАО на одно место.

Несмотря на это, губернатор ЯНАО впервые стал лидером по доле позитивных упоминаний (21,9%). Основная причина — развитие сети регионального общественного транспорта. Доля позитивных высказываний в адрес Комаровой также немного увеличилась, подняв ее до 31-го места (по итогам марта Комарова заняла 35-е место)

В то же время выросла и доля негатива в адрес главы ХМАО. В этом антирейтинге Комарова поднялась на 14 позиций и заняла 31-е место. Упоминания Артюхова в негативном контексте, напротив, снизились более чем в два раза за месяц (4,43% по итогам апреля). В этой номинации он занял 70-е место из 85 губернаторов.

Ранее URA.RU писало, что глава ЯНАО Дмитрий Артюхов по итогам марта обогнал губернаторов УрФО. Тогда Артюхов обошел главу ХМАО Наталью Комарову, а также губернаторов Тюменской, Челябинской, Курганской и Свердловской областей по доле позитивных упоминаний в соцсетях.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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