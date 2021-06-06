06 июня 2021
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Новый прокурор Челябинской области заступил на службу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый прокурор Челябинской области Карен Габриелян прибыл к месту службы. Челябинск, зайцев сергей, текслер алексей, габриелян карен
Карен Габриелян (слева) приехал в прокуратуру Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Новый прокурор Челябинской области Карен Габриелян 7 июня приступил к работе. Он провел совещание, в котором приняли участие губернатор Алексей Текслер, главы силовых и судебных структур и другие руководители. Нового руководителя коллективу представил замгенпрокурора в УрФО Сергей Зайцев, рассказали URA.RU участники совещания

«Он мне показался открытым, не чопорным, — рассказала URA.RU уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко. — Заявил, что где бы он ни работал, это всегда становилось его второй родиной. Надеемся, что так и будет и получится выстроить конструктивные отношения». «Рассказал свою биографию, заявил, что настроен на конструктивные человеческие отношения, что все вместе будем работать в одной большой команде», — сообщил другой участник совещания.

Перед совещанием в прокуратуре Зайцев и Габриелян встретились с губернатором Алексеем Текслером в его резиденции. «Обсуждалась текущая региональная повестка, вопросы межведомственного взаимодействия», — сообщили URA.RU в пресс-службе Текслера.

26 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Карена Габриеляна прокурором Челябинской области. Ранее он руководил прокуратурой Карелии. Прежний прокурор Южного Урала Виталий Лопин ушел в отставку в январе.

Новый прокурор Челябинской области Карен Габриелян прибыл к месту службы. Челябинск
Сергей Зайцев, Алексей Текслер и Карен Габриелян провели совещание в прокуратуре Челябинской области
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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