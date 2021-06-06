Карен Габриелян (слева) приехал в прокуратуру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Новый прокурор Челябинской области Карен Габриелян 7 июня приступил к работе. Он провел совещание, в котором приняли участие губернатор Алексей Текслер, главы силовых и судебных структур и другие руководители. Нового руководителя коллективу представил замгенпрокурора в УрФО Сергей Зайцев, рассказали URA.RU участники совещания

«Он мне показался открытым, не чопорным, — рассказала URA.RU уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко. — Заявил, что где бы он ни работал, это всегда становилось его второй родиной. Надеемся, что так и будет и получится выстроить конструктивные отношения». «Рассказал свою биографию, заявил, что настроен на конструктивные человеческие отношения, что все вместе будем работать в одной большой команде», — сообщил другой участник совещания.

Перед совещанием в прокуратуре Зайцев и Габриелян встретились с губернатором Алексеем Текслером в его резиденции. «Обсуждалась текущая региональная повестка, вопросы межведомственного взаимодействия», — сообщили URA.RU в пресс-службе Текслера.

26 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Карена Габриеляна прокурором Челябинской области. Ранее он руководил прокуратурой Карелии. Прежний прокурор Южного Урала Виталий Лопин ушел в отставку в январе.

Сергей Зайцев, Алексей Текслер и Карен Габриелян провели совещание в прокуратуре Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU